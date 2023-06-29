Дослідники запропонували добувати цінні метали з вулканічної магми

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Науковці запропонували видобувати цінні метали з вулканічної магми, одночасно виробляючи геотермальну енергію.

Про це пише The Guardian.

Вулканічна магма багата металами, причому активні вулкани, наприклад, вулкан Етна в Італії, щодня викидають близько 20 тонн міді та 10 кг золота у вигляді вулканічних газів.

На думку дослідників, видобуток металів з вулканічного газу малоімовірний, але їхнє вилучення з нижчих шарів має реальний потенціал.

Близько 2 000 вулканів у всьому світі потенційно можуть стати джерелами сировини. Діючі або сплячі вулкани є принаймні в 15 європейських державах. Вони можуть бути придатними для видобутку металів і геотермальної енергії.