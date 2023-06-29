Відділення «Укрпошти» збільшують час роботи. Коли та як зміниться графік

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Ukrposhta

«Укрпошта» з 1 липня збільшує час роботи відділень, більшість яких працюватиме «максимально можливий час» і буде відчинена у вихідні, пише пресслужба компанії.

Відділення, які розташовані у торговельних центрах та на територіях ринків, будуть підлаштовуватися під графік роботи цих місць. Сільські відділення будуть працювати пʼять днів на тиждень, а не два-три дні, як раніше.

«Укрпошта» планує стандартизувати графіки роботи, щоб вони були передбачуваними для клієнтів, тому це оновлення — не останнє, зазначають у пресслужбі.