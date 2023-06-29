Генштаб: Минулої доби Сили оборони знищили російський літак Су-25 і ліквідували 680 окупантів

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Минулої доби українські військові знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 680 військових, два танки, 10 бойових броньованих машин і 27 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 227 780 росіян.

Російська армія активно наступала на Лиманському, Бахмутському та Марʼїнському напрямках. Протягом минулої доби там було 40 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Роздолівки. На Бахмутському напрямку — атакували в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Наступ окупантів в районі Авдіївки та Сєверного на Авдіївському напрямку також не вдався. На Марʼїнському напрямку українські захисники відбили усі атаки ворога в районі міста Марʼїнка.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по скупченнях російських військових, пʼять — по зенітно-ракетних комплексах і один удар по пункту управління росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.