Мадонна потрапила в реанімацію із «серйозною бактеріальною інфекцією»

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Американська співачка Мадонна перебуває у реанімації із «серйозною бактеріальною інфекцією», через це вона відклала своє світове турне.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву менеджера співачки.

За його словами, у 64-річної співачки в суботу, 24 червня, розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Зараз її здоровʼя «покращується», але вона досі перебуває під наглядом лікарів.

На початку року Мадонна оголосила про світове турне з 35 концертів — таким чином вона вирішила відсвяткувати 40-річчя свого проривного синглу “Holiday”. Тур Мадонни мав розпочатися 15 липня у Ванкувері (Канада).