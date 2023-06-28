Нацкомісія з державної мови радила змінити понад 1 400 назв міст і селищ. Міносвіти та Мінкультури просять скасувати це рішення

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Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити понад 1 400 назв сіл, селищ і міст (Запоріжжя) через невідповідність нормам української мови.

Комісія створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України. Вони визначили перелік назв сіл, селищ і міст, які треба змінити через невідповідність орфографічним, граматичним і словотвірним нормам української мови. Ці назви також могли містити ідеологеми, повʼязані з російською імперською політикою в Україні. Список назв — у додатках.

Наступного дня, 28 червня, Міністерство освіти попросило скасувати ці рекомендації, адже перелік населених пунктів у цьому списку не відповідає рекомендаціям, які передбачені законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Крім цього, цей список містить велику кількість назв, які відповідають стандартам державної мови — а це означає, що перелік необхідно скасувати та створити новий.

Міністерство культури заявило, що підтримує пропозицію Міносвіти скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь

За словами мовного омбудсмана Тараса Креміня, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Обʼєднане тощо.