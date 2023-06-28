Рада дозволила військовим використовувати автівки з правим кермом

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Струмковський Володимир / УНІАН

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроєкт № 9238, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим кермом.

За проголосували 279 нардепів, повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт вносить правки до чинного законодавства. Зокрема, дозволяє ЗСУ та іншим воєнним формуванням реєструвати авто з правим кермом на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

Зміни внесли, оскільки пікапи, броньовані авто, реанімобілі, позашляховики, мікроавтобуси, які купують у Британії чи Японії, мають праве розташування керма, через що їх не можна було використовувати в Україні.