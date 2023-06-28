В енергосистемі був дефіцит. Україна скористалася аварійною допомогою з Румунії і Польщі

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Через дефіцит в енергосистемі ввечері 27 червня Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт·год.

Про це повідомили в «Укренерго».

Дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків. Зранку 28 червня енергоблок запрацював і поступово збільшує навантаження.

В «Укренерго» нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів, але на теплових електростанціях і деяких атомних енергоблоках триває ремонт. Тож електростанції мають обмежені можливості для компенсації непередбачуваного відключення деяких енергоблоків, особливо ввечері, коли споживання зростає.