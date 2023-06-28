У Нью-Йорку з аукціону продадуть знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею

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У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продадуть светр із чорною вівцею, який леді Діана Спенсер вперше одягла на матч поло в 1981 році. Тоді вона була заручена з майбутнім королем Чарльзом III.

Про це пише CNN.

Светр виставлять на аукціоні 7 вересня, на початку Тижня моди в Нью-Йорку. Очікують, що він коштуватиме від $50 000 до $80 000.

Sotheby’s

У 1979 році художниці Саллі М’юір і Джоанна Осборн та їхній лейбл трикотажних виробів Warm & Wonderful створили вʼязаний яскраво-червоний вовняний светр з круглим вирізом, прикрашений рядами білих овець з однією чорною вівцею спереду.

«На наше велике здивування, ми вперше дізналися про леді Діану Спенсер у светрі, коли побачили її на першій сторінці однієї з недільних газет. Її вплив був вражаючим, і майже відразу це призвело до різкого зростання продажів і поінформованості громадськості про наш невеликий лейбл, за що ми будемо вічно вдячні», — розповіли М’юір і Осборн.

За кілька тижнів після першого виходу Діани у светрі Мʼюір і Осборн отримали листа з Букінгемського палацу. У ньому писали, що Діана пошкодила свій улюблений овечий светр, і ввічливо просили замінити або відремонтувати його.

Sotheby’s

Для Діани зробили новий светр, а старий повернули дизайнерам. Діана була в новому светрі на іншому матчі з поло в 1982 році. На ньому самотня чорна вівця розташована вище, ніж на оригіналі.

У березні цього року М’юір і Осборн знайшли перший светр Діани на їхньому горищі. Він був захований у маленькій коробці біля бавовняного покривала.