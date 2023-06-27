DW: Білорусь зробила Дмитра Фірташа дипломатом — це може захистити його від екстрадиції до США

Новини

Скакодуб Андрій / УНІАН

Український бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO — це Організація Обʼєднаних Націй з промислового розвитку.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на текст рішення Вищого земельного суду Відня.

У судових документах зазначено, що Фірташ має статус радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні. Його делегували як представника при ООН 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Дмитро Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Апеляція в рішенні від 14 червня зобовʼязала суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, Фірташ зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції та відмиванні коштів.

Уряд Австрії заявив, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ. Тобто Відень не вважає Фірташа особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.