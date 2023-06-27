Андрій Ярмоленко офіційно повертається в київське «Динамо»

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

Андрій Ярмоленко повернувся в київське «Динамо», новий контракт розрахований на два роки.

Про це футбольний клуб оголосив 27 червня.

У «Динамо» Андрій Ярмоленко повертається у статусі вільного агента.

За київське «Динамо» Ярмоленко вже грав із 2006 до 2017 року. У серпні 2017 року «Динамо» домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську «Борусію». За рік він перейшов до лондонського «Вест Гема», де провів чотири сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ «Аль-Айн», контракт з яким завершився цього літа.