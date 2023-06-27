Концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від Нідерландів

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Компанія Rheinmetall підтвердила домовленість про передачу Україні 14 танків Leopard 2A4 від імені уряду Нідерландів, повідомляє Tagesschau. Замовлення становить тризначне число мільйонів євро — точну суму не називають.

За інформацією концерну, сума замовлення становить «тризначну суму в мільйони євро». Також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

Перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта — протягом 2024 року. Зазначається, що це застарілий Leopard 2A4, який Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних держав-користувачів.

Також Копенгаген анонсував надання Україні 100 танків Leopard 1, постачання яких розпочнеться влітку. За словами в. о. міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, до кінця 2023 року Копенгаген хоче передати щонайменше 80 танків.