На Борнео знайшли новий вид пальми, яка квітне і дає плоди під землею

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Royal Botanical Gardens, Kew

На острові Борнео виявили новий для науки вид пальм під назвою Pinanga subterranea. Вони здатні квітнути та плодоносити під землею. Але як відбувається запилення, поки невідомо.

Про це пише The Guardian.

«Цвітіння та плодоносіння під землею вражають і здаються парадоксальними. Такі процеси, здається, перешкоджають запиленню та поширенню [насіння]. Тепер ми знаємо, що бородаті свині їдять і поширюють плоди Pinanga subterranea, але нам ще належить зʼясувати, як і хто запилює квіти», — сказав один з дослідників.

Royal Botanical Gardens, Kew

Royal Botanical Gardens, Kew

Небагато видів рослин еволюціонували до цвітіння або плодоносіння під землею. До виявлення нової пальми тільки одна рослина поєднувала у собі ці дві властивості — підземна орхідея (Rhizanthella gardneri).

Нова пальма вже була відома місцевим жителям, але для наукової спільноти вона залишалася непоміченою. Науковці вважають, що цей випадок підкреслює необхідність більш тісної співпраці дослідників із місцевими громадами.