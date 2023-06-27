Суд відправив під арешт правоохоронця, який пʼяним скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині
- Автор:
- Анна Холоднова
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ДБР
Суд обрав запобіжний захід правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП у Кіровоградській області. Через аварію загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Суд помістив водія-правоохоронця під варту на 60 діб без права внесення застави.
- У Кіровоградській області поблизу селища Новгородка 25 червня сталася аварія за участі правоохоронця. Через ДТП загинули три 17-річні дівчини. Ще чотирьох пасажирів госпіталізували з пораненнями.
- Водій перебував у стані алкогольного спʼяніння — Drager показав вміст алкоголю 1,29 проміле. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та посадив у легковик сімох випускників (що суперечить правилам безпеки).
- Правоохоронцю повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).