​Суд відправив під арешт правоохоронця, який пʼяним скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині

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ДБР

​Суд обрав запобіжний захід правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП у Кіровоградській області. Через аварію загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Суд помістив водія-правоохоронця під варту на 60 діб без права внесення застави.