У США прибиральник знищив результати десятиліть досліджень. Він вимкнув морозилку через надокучливий звук

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У лабораторії Політехнічного інституту Ренсселера в США одна з морозильних камер, де зберігалися клітинні культури, зразки та інші результати досліджень, потребувала ремонту і видавала звукові сигнали. Цей звук дратував прибиральника компанії Daigle Cleaning Services, тому він просто відключив апарат.

Як пише SkyNews, у такий спосіб прибиральник випадково знищив 25 років роботи дослідників. Інститут оцінив збитки в один мільйон доларів і подав на клінінгову компанію до суду.

У позові йдеться, що дослідження могли стати «новаторськими» у роботі хімії та хімічної біології, а морозильна камера чекала на ремонт, тому біля неї повісили табличку з написом: «Тут не потрібне прибирання».

Коли дослідники помітили, що температура в камері становила лише -3,5 °C, то більшість зразків уже була пошкоджена або знищена. Спроби їх врятувати успіху не мали. Робоча температура, яку постійно підтримували в камері, була -44 °C. Найменші коливання здатні були нашкодити клітинним культурам.