СБУ повідомила про підозру чиновнику Одеської ОВА. Він разом із поплічниками вкрав понад 7 мільйонів гривень на будівництві лікарень

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В Одеській області Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових лікарень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, фігуранти вкрали майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали будівництво амбулаторій у віддалених селищах Одещини. До організації махінацій причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

Він залучив до незаконної схеми київську будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю — чинному раднику міського голови Вишневого Київської області.

За даними слідства, у 2020 році одеський чиновник «посприяв» тому, щоб саме це підприємство одержало перемогу у тендері на будівництво медустанов на Одещині.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій. На реалізацію проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн. Потім учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а лікарні залишили недобудованими.

Організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звіти. У фінансових махінаціях брали участь іще два посадовці Одеської ОВА.

Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Експерти також виявили, що фундамент цих обʼєктів не відповідає вимогам і є аварійно небезпечним. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів знайшли документи та інші речові докази злочину.

Керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Їм загрожує до 12 років вʼязниці.