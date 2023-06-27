Дівчина з Індії потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовший танцювальний марафон. Вона танцювала 127 годин

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В Індії 16-річна Срушті Судхір Джагтап встановила світовий рекорд за найдовший танцювальний марафон. Його занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Дівчина понад пʼять днів поспіль виконувала індійський танець «Катхак»: почала вона 29 травня та закінчила о другій половині дня 3 червня. Коротку перерву можна було робити лише, щоб випити води.

У такий спосіб дівчина хотіла прославити індійську культуру та показати світу красу індійського танцю.

За словами Срушті Судхір, найважче було танцювати в останній день через біль у тілі та втому. За її станом стежили медики.

Попередній танцювальний рекорд встановила дівчина з Непалу у 2018 році, яка танцювала упродовж 126 годин.