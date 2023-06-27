Meta запускає платну підписку на віртуальну реальність
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay / «Бабель»
Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Meta запустила послугу підписки на віртуальну реальність (VR), щоб зробити цю частину свого бізнесу прибутковою.
Про це пише BBC.
Підписка на послугу Meta Quest+ коштує $7,99 на місяць або $59,99 на рік. Вона сумісна з її гарнітурами Quest 2, Quest Pro та Quest 3. Підписники отримуватимуть доступ до двох нових ігор раз на місяць.
У 2021 році керівник Meta Марк Цукерберг оприлюднив плани побудови «метавсесвіту» — онлайн-світу, де люди зможуть грати в ігри, працювати та спілкуватися у віртуальному середовищі, використовуючи гарнітури VR. А минулого року компанія опублікувала кілька проєктів штучного інтелекту, які мали би стати «ключем до розблокування метавсесвіту».
- Водночас Meta прагне не відставати від Apple, яка нещодавно представила свою гарнітуру змішаної реальності Vision Pro вартістю $3 499. Тим часом гарнітури Meta VR коштують від $299,99 до $999,99.