Meta запускає платну підписку на віртуальну реальність

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Pixabay / «Бабель»

Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Meta запустила послугу підписки на віртуальну реальність (VR), щоб зробити цю частину свого бізнесу прибутковою.

Про це пише BBC.

Підписка на послугу Meta Quest+ коштує $7,99 на місяць або $59,99 на рік. Вона сумісна з її гарнітурами Quest 2, Quest Pro та Quest 3. Підписники отримуватимуть доступ до двох нових ігор раз на місяць.

У 2021 році керівник Meta Марк Цукерберг оприлюднив плани побудови «метавсесвіту» — онлайн-світу, де люди зможуть грати в ігри, працювати та спілкуватися у віртуальному середовищі, використовуючи гарнітури VR. А минулого року компанія опублікувала кілька проєктів штучного інтелекту, які мали би стати «ключем до розблокування метавсесвіту».