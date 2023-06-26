Telegram також запускає свої Stories

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Месенджер Telegram запроваджує нову функцію — Stories. Про це розробник Павло Дуров оголосив 26 червня.

У цих Stories можна буде визначити, хто може бачити кожну з історій: всі, лише контакти (з винятками), кілька вибраних контактів або список близьких друзів. Крім цього, можна буде обрати термін дії історії: 6, 12, 24 або 48 годин або постійно відображати історії на сторінці профілю.

Браузер не підтримує відео

Також будуть доступні інструменти для редагування фотографій та відео, можна буде додавати підписи, посилання та позначати інших людей.

Stories від Telegram буде підтримувати подвійну камеру — тобто можна буде публікувати фото та відео, зняті одночасно передньою та задньою камерами.

Історії будуть будуть відображатися у верхній частині списку чатів. Також можна буде зберігати свої історії на сторінці профілю, що зробить профілі Telegram більш інформативними та яскравими. Для каналів запустять функцію репостити собі повідомлення зі Stories.