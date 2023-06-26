У Версалі для публіки знову відкрили особисті апартаменти Марії-Антуанетти

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Palace of Versailles

У Версальському палаці після ремонту знову відкрили для публіки особисті апартаменти королеви Франції Марії-Антуанетти.

Апартаменти заховані за потайними дверима в спальні королеви. У них Марія-Антуанетта гралася зі своїми дітьми та приймала друзів. Приміщення, у тому числі будуар, бібліотека та більярдна розташовані на двох поверхах із видом на внутрішній двір. Апартаменти були закриті для публіки протягом пʼяти років, поки тривав ремонт. Вони такі маленькі, що їх можуть оглядати лише групи до 10 людей. Їхнє відкриття — це завершальний етап проєкту, присвяченого 400-річчю Версалю.

Palace of Versailles

Історики та дослідники провели більшу частину десятиліття, звіряючись із записами та звітами того часу, намагаючись встановити, як могли виглядати кімнати. Зрештою вийшли кімнати з позолотою та шовком.

Palace of Versailles

Реконструкція ускладнювалася через брак історичних записів. Роботи вимагали перехресної перевірки планів, меморандумів постачальників, різних письмових замовлень та різних паперів — щоб скласти уявлення про зовнішній вигляд кімнат. Архівісти також шукали докази наявності тканин та матеріалів, які королева обирала для штор та оббивки.

Дві кімнати, зокрема будуар королеви, прикрашали настінні покриття з туалі із зображенням ананасів — у 1493 році Христофор Колумб привіз цей фрукт до Європи, і він був символом багатства й влади.

Ананаси на стінах та на оббивці меблів. Palace of Versailles

Марії-Антуанетта мала австрійське походження. Їй було 14 років, коли вона приїхала до Франції, щоб вийти заміж за майбутнього короля Людовика XVI. Королевою вона стала в 1774 році і тоді ж почала умебльовувати приватні кімнати. Облаштування апартаментів тривало до 1788 року.

На світанку 6 жовтня 1789 року розлючений натовп увірвався до Версалю. Тоді Людовік XVI і Марія-Антуанетта залишили королівський палац зі своїми дітьми. Пара спробувала втекти з Франції у 1791 році, але їх спіймали, увʼязнили і звинуватили у змові з іноземними державами з метою перешкодити революції. Короля відправили на гільйотину в січні 1793 року, а через девʼять місяців — Марію-Антуанетту.