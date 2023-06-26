Суд арештував понад 80 об’єктів нерухомості у столичному просторі X-Park. Там мали звести парк памʼяті, а побудували котедж

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Суд арештував понад 80 об’єктів нерухомості на острові «Муромець» в Деснянському районі Києва. На місці спорткомплексу мали побудувати Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України, натомість збудували ресторан і котеджі.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування (ДБР).

За даними слідства, організатори для зведення будівель незаконно використовували 10 га землі громади. Це відбувалося за сприяння одного із чинних радників київського мера.

Одне зі столичних товариств уклало із КМДА інвестиційний договір на майже 150 млн грн для будівництва спортивних об’єктів та споруд. Угода передбачала створення на острові Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у Києві.

Однак на території парку звели об’єкт, які не були передбачені угодою. На 15 земельних ділянках площею понад 10 га, компанія побудувала близько 80 об’єктів нерухомості. Зокрема, замість обумовлених спортивних майданчиків товариство звело ресторан та котеджі.

Кримінальну справу відкрили за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.