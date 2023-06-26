Німеччина оплатить замовлення боєприпасів для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Herman / Flickr
Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць. На наступні два роки вже уклали контракт на постачання 20 тисяч снарядів. Вартість угоди сягає близько €60 млн, ці кошти надасть німецький уряд.
Про відповідну рамкову угоду Міністерства оборони ФРН з німецьким концерном Rheinmetall, що подана на затвердження до бюджетного комітету Бундестагу, повідомляє Der Spiegel.
До 2029 року на склади Бундесверу планують поставити до 333 тисячі 155-міліметрових боєприпасів, які, зокрема, підуть на забезпечення Сил оборони.
- У травні Німеччина оголосила про допомогу Україні на 2,7 мільярда євро. Згідно з заявою Міноборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи IRIS-T.