У США створили нейромережу для ранньої діагностики карієсу

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У Сполучених Штатах розробили нейромережу, яка виявляє найменший карієс за фотографіями зубів. Нова розробка спростить роботу стоматологів і може стати основою мобільних застосунків для самодіагностики.

Про це повідомила Міжнародна асоціація стоматологічних досліджень.

Програму розробили на основі алгоритму виявлення обʼєктів YOLOv7. Його навчали на фотографіях верхніх та нижніх щелеп кількох сотень пацієнтів.

Нейромережа виявила руйнування зубів із точністю 79,5%. Їй вдалося знайти понад 83% уражених зубів та правильно визначити межі карієсу майже на 80% ділянок емалі.