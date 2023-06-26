Данія планує зняти з озброєння F-16 на два роки раніше — тому їх можуть швидше передати Україні

Новини

У 2025 році Данія зніме з озброєння винищувачі F-16 — це на два роки раніше запланованого. За словами виконувача обовʼязків міністра оборони Троелса Лунда Поульсена, це наблизить передачу літаків Україні.

Про це пише видання DR.

«Зараз, коли ми зробили крок до початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів, ми також подумаємо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути», — сказав Поульсен.

За словами міністра, українські пілоти повинні пройти 6—8 місяців навчання, перш ніж може відбутися передача данських F-16.

Троелс Лунд Поульсен також сказав, що F-16 можуть зняти з озброєння раніше тому, що раніше введуть в експлуатацію F-35.