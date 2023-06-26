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Генеральна прокуратура

На Сумщині через російський обстріл загинула жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Учора близько 17:30 окупанти обстріляли Миропільську громаду. Мешканка села Миропілля, яка була вдома, отримала тяжкі поранення і через декілька годин померла в лікарні.

Уламки пошкодили два приватних будинки, господарські будівлі та автівку.

Генеральна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).