На Сумщині через російський обстріл загинула жінка
- Автор:
- Анна Холоднова
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Генеральна прокуратура
На Сумщині через російський обстріл загинула жінка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Учора близько 17:30 окупанти обстріляли Миропільську громаду. Мешканка села Миропілля, яка була вдома, отримала тяжкі поранення і через декілька годин померла в лікарні.
Уламки пошкодили два приватних будинки, господарські будівлі та автівку.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).