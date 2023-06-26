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JWST/JWSTFeed

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав свої перші зображення Сатурну після спостережень приладом Near Infrared Spectrograph (NIRSpec).

Хоча фото ще не оброблені, але вони показують, наскільки кільця планети виділяються на тлі темного космосу. Вони відбивають сонячне світло.

Коли зображення Сатурну очистять від шумів і розфарбують, то можна буде побачити унікальне видовище планети у коротких ближніх інфрачервоних хвилях та більш довгих діапазонах хвиль.