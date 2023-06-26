Австралія відправить в Україну допомогу на $110 мільйонів. Що там буде?

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Уряд Австралії оголосив про новий пакет допомоги для України на $110 мільйонів. Там буде військова і гуманітарна підтримка.

Про це пише The Guardian.

За даними журналістів, $100 мільйонів витратять на військову допомогу, а $10 мільйонів — на гуманітарну допомогу (забезпечення притулком, медичними послугами, водою та санітарні потреби).

Австралія відправить в Україну 70 військових автівок, у тому числі 28 броньованих машин М113, 14 автівок спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів. Також передадуть артилерійські боєприпаси калібру 105 мм.

Премʼєр-міністр Ентоні Альбанезе підтвердив нові поставки у Twitter.

Загалом Австралія уже підтримала Україну на $790 мільйонів, зокрема, $610 мільйонів пішло на військову допомогу.