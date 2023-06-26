Українське диппредставництво звинуватило Ізраїль у проросійській позиції. МЗС Ізраїлю викликає посла для пояснень

Новини

Посольство України в Ізраїлі звинуватило країну у тісній співпраці з рф і в «чіткій проросійській позиції». Через це Міністерство закордонних справ Ізраїлю викличе українського посла.

Українське диппреставництво у Facebook дорікнуло Ізраїлю у відсутності оборонної допомоги у війні з росією, назвало візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну «безрезультатним», а також розкритикувало інтервʼю премʼєр-міністра Нетаньягу, де «були висунуті цілком вигадані та спекулятивні припущення, що передбачають передачу західної зброї з українського поля бою сирійському та іранському режимам».

Крім того, посольство згадало про відкриття ще одного російського дипломатичного представництва в Єрусалимі, переговори з рф на високому рівні і відсутність реакції на антисемітські заяви путіна.

«Поки український народ, у тому числі його значна єврейська громада, стікає кровʼю під натиском російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією щодо свого нейтралітету (хоча вже й не приховуючи цього), активно налагоджує відносини з російською федерацією. Насправді на місцях так званий «нейтралітет» ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція», — йдеться у заяві українського посольства.

Видання Jerusalem Post повідомляє, що МЗС Ізраїлю планує викликати для пояснень посла України Євгена Корнійчука.

Під час брифінгу голова МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що «незважаючи на складність [відносин] із росією, Ізраїль підтримував Україну від початку війни до сьогодні, громадськість [Ізраїлю] підтримувала її територіальну цілісність і суверенітет і голосувала за засудження росії на міжнародних форумах».

Він додав, що минулого року Ізраїль направив в Україну безпрецедентну суму — 80 мільйонів шекелів, а цього року має ще більший бюджет для допомоги Києву.

Коен також наголосив, що ізраїльська система оповіщення про ракетні удари, яку тестують у Києві, врятує життя мирним українцям.