​У ДТП на Кіровоградщині загинули троє неповнолітніх дівчат. За кермом був пʼяний правоохоронець

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ДБР

У Кіровоградській області поблизу селища Новгородка 25 червня сталася аварія за участі правоохоронця. Через ДТП загинули три 17-річні дівчини. Ще чотирьох пасажирів госпіталізували з пораненнями.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля був правоохоронець у нетверезому стані. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та посадив у легковик сімох випускників (що суперечить правилам безпеки).

На дорозі правоохоронець втратив керування, автівка злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули. Ще чотирьох пасажирів відправили до лікарні. Правоохоронця-водія уже затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху і керуванні транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.