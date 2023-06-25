Цього року Німеччина планує передати Україні ще 45 установок Gepard
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Німеччина має намір надати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard до кінця 2023 року.
Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтервʼю Welt am Sonntag.
За його словами, 34 установки вже в Україні, а ще 15 відправлять найближчими тижнями. Крім того, Німеччина у співпраці зі США до кінця року хоче передати до 30 додаткових Gepard.
На думку Крістіана Фройдінга, протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем українського контрнаступу.
- 7 червня уряд Німеччини передав Україні дві тисячі боєзарядів для зеніток Gepard у новому пакеті військової допомоги. Також там були вісім всюдиходів Bandvagn BV206, два тягачі для танків MAN HX81, 16 патрульних автівок, 14 дронів Vector, три системи виявлення дронів.