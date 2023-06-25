Цього року Німеччина планує передати Україні ще 45 установок Gepard

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Німеччина має намір надати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard до кінця 2023 року.

Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтервʼю Welt am Sonntag.

За його словами, 34 установки вже в Україні, а ще 15 відправлять найближчими тижнями. Крім того, Німеччина у співпраці зі США до кінця року хоче передати до 30 додаткових Gepard.

На думку Крістіана Фройдінга, протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем українського контрнаступу.