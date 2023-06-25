Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Загинула людина

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Уночі окупанти обстріляли Херсон, під завалами пʼятиповерхівки загинув чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Згодом голова ОВА Олександр Прокудін написав, що під завалами будинку перебуває ще одна жінка.

Обстріл стався близько 03:20 ночі. За попередніми даними, російські війська били по місту з артилерії. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).