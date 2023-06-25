Генштаб: У війні з Україною вже загинули понад 224 тисячі росіян

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Минулої доби у напрямках Лиману, Авдіївки та Марʼїнки відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти перебувають в обороні.

Повітряні сили України завдали 18 ударів по скупченнях російських військових. Також Сили оборони України знищили шість розвідувальних дронів.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили зенітно-ракетну систему «Стріла», три райони концентрації окупантів та їхньої військової техніки, 12 артилерійських систем на вогневих позиціях.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованій Херсонщині місцеві колаборанти з російськими паспортами на власних машинах активно евакуюються до Криму. Їх перевіряє ФСБ рф.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 720 військових, шість танків, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом в Україні вже загинули 224 630 росіян.