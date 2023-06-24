Фонд Сергія Притули за три дні закрив «мегазбір»

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Волонтер Сергій Притула повідомив про завершення мегазбору «Дістанемо ворога всюди». План перевиконали за три дні.

Планували за тиждень зібрати 101,6 млн гривень, а вдалося — 110 536 980 грн 15 копійок.

Гроші підуть на 7 безпілотників EOS C VTOL (на це потрібно 45 млн грн), тисячу FPV-дронів із ретрансляторами та наземними станціями керування (потрібно 25 млн грн), 30 вантажівок IVECO (24 млн грн) та 20 човнів (7,6 млн грн).