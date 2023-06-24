Сили оборони зайняли на Донецькому напрямку кілька позицій, які були під окупацією з 2014 року

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У Донецькій області, під Красногорівкою, штурмові підрозділи Сил оборони заволоділи кількома позиціями, які були окуповані з 2014 року, «це під самісіньким Донецьком».

Про це в етері телемарафону 24 червня повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Новина затрималася на тиждень зі зрозумілих міркувань. Дійсно, під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями внаслідок добре підготовленого штурму — була й імітація дій, підтримка артилерією, важкою технікою, розмінували певні ділянки. Наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. Впродовж тижня росіяни щоденно штурмують, аби вибити нас із цих позицій. Для нас це має більш символічне значення, принциповий момент і деяке покращення тактичного положення», — повідомив Шершень.