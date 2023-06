Український католицький університет обрав нового ректора. Ним став доктор філософії Тарас Добко

Новини

Новим ректором в Українському католицькому університеті став доктор філософії Тарас Добко, який до цього обіймав посаду першого проректора в університеті.

За таке рішення проголосували сенатори УКУ на засіданні Сенату 24 червня.

«Сьогодні ми живемо в борг, коштом позиченого часу, здобутого для нас нашими захисниками і захисницями. Це має бути продуктивний час, де нашим першочерговим завданням як академічної спільноти є генерувати надію — візію майбутнього нашої країни і спроможність її втілювати. Як заповів нам Патріарх Любомир Гузар: «Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися — беріться до роботи», — зазначив новообраний ректор УКУ.

Його попередник отець Богдан Прах очолював Український католицький університет з вересня 2013 року, але за новим законодавством не може далі працювати на цій посаді. З 1 липня він полишить свої обовʼязки.

Добко має понад 20 років досвіду роботи у сфері вищої освіти. Поряд з операційним управлінням університетом, у своїй професійній діяльності займався промоцією університетської автономії, розвитком академічної культури, розбудовою систем забезпечення і покращення якості освіти, розробкою планів стратегічного розвитку університету, налагодженням культури цілісного людського розвитку студентів, викладачів і працівників. Викладає в Українському католицькому університеті з 1998 року, а з 2008 року є першим проректором УКУ.

Що відомо про наукові досягнення Добка

Народився 2 червня 1971 року у Львові. У 2003 році здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії в Ліхтенштейні. Його докторська дисертація має назву Happiness of the Human Person. A Phenomenological Study of the Human Person’s Disclosure in Happiness. У 2011 році пройшов нострифікацію на ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Етика» в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 1996 році здобув ступінь магістра (M.A.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн. У 1988—1993 роках навчався на механіко-математичному факультеті у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, де отримав диплом спеціаліста з теоретичної механіки з відзнакою.