Bloomberg: Принц Гаррі у своєму подкасті хотів брати інтервʼю у путіна і Трампа про їхнє дитинство

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Принц Гаррі у рамках свого подкасту на Spotify, який вже закрили, планував брати інтервʼю у володимира путіна і Дональда Трампа про їхнє дитинство.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності.

Гаррі вислуховував різні ідеї щодо подкастів від продюсерів, але переважно дотримувався своїх власних, у тому числі про дитячу травму. Його ідея полягала в тому, аби брати інтервʼю у суперечливих гостей, таких як володимир путін, Марк Цукерберг і Дональд Трамп, про їхні ранні роки становлення і про те, як цей досвід призвів до того, що вони стали дорослими сьогодні.

Людям зі сфери подкастів практичність цих ідей здалась «сумнівною», враховуючи, що такі люди, як путін і Цукерберг, рідко дають великі інтервʼю, особливо про своє виховання та особисті дитячі травми. Жоден подкаст від Гаррі так і не зʼявився.

За словами людей, Гаррі також мав ідею для шоу про батьківство. Інші епізоди стосувались б суспільних розмов, починаючи від зміни клімату і закінчуючи релігією. Щодо останнього, Гаррі сподівався, що Папа Франциск буде гостем.