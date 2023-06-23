Кількість жертв російського обстрілу в Херсоні зросла до трьох

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Російські війська 23 червня обстріляли комунальне транспортне підприємство в Херсоні.

На місці загинув 55-річний чоловік. Ще пʼятеро людей отримали поранення.

Згодом того ж дня у медзакладі Херсону помер поранений при обстрілі 43-річний комунальник, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

О 16:45 23 червня стало відомо про третього загиблого — у лікарні зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства.