Кількість жертв російського обстрілу в Херсоні зросла до трьох
- Автор:
- Анна Холоднова
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Російські війська 23 червня обстріляли комунальне транспортне підприємство в Херсоні.
На місці загинув 55-річний чоловік. Ще пʼятеро людей отримали поранення.
Згодом того ж дня у медзакладі Херсону помер поранений при обстрілі 43-річний комунальник, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
О 16:45 23 червня стало відомо про третього загиблого — у лікарні зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства.
- За минулу добу, 22 червня, росіяни 91 раз обстріляли Херсонщину, зокрема по обласному центрі окупант випустив 26 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області, сімох людей поранено.