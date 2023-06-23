Рада ЄС розширила санкції на ще сотню росіян, які сприяють війні проти України

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Reuters / «Бабель»

Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет санкцій проти росії, які розширили обмеження на понад 100 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Єврокомісія.

До санкційних списків додалися понад 100 фізичних та юридичних осіб, активи яких підлягають заморожуванню.

Ідеться про військове керівництво росії, людей, причетних до незаконної депортації українських дітей, суддів, які ухвалювали політично мотивовані рішення проти громадян України, відповідальних за викрадення культурної спадщини, бізнесменів і пропагандистів.

Також до списків увійшли російські ІТ-компанії, що надають критично важливі технології та програмне забезпечення російській розвідці, банкам, працюють на окупованих територіях, та організаціям, що працюють із російськими збройними силами.

Так, у санкційному переліку фігурують глави Бєлгородської, Воронезької, Магаданської областей, Камчатського, Краснодарського та Ставропольського країв.

Також туди потрапили Z-воєнкори: Семен Пегов, Олександр Сладков, Андрій Медведєв та Євгеній Піддубний. Під санкціями опинилися зокрема творець ТГ-каналу «Рибар» Михайло Звінчук, низка журналістів ВДТРК, Першого каналу, телеканалу «Зірка» та ще низки російських ЗМІ.

Також під санкціями тепер «Вагнер-Центр», група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, завод ім. Свердлова.

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізособа та 33 юрособи.