У Канаді Meta закриє доступ до новин у Facebook та Instagram. Так компанія саботує оплату авторам матеріалів

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Meta має намір закрити доступ до новин у Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки там набуде чинності закон, що зобовʼязує інтернет-гігантів платити авторам новин.

Про це пише Reuters.

22 червня верхня палата Сенату схвалила закон про онлайн-новини. Його запропонували після скарг канадської медіаіндустрії, яка скаржилась, що технологічні компанії витісняють медіа з ринку онлайн-реклами.

«Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді, щойно набере чинності закон про онлайн-новини», — йдеться в заяві Meta.

Facebook і раніше попереджала, що піде на такий крок, і стверджувала, що новини не мають економічної цінності для компанії та що її користувачі не використовують платформу для отримання новин.

У законі викладено правила, які змушують Facebook та Google укладати комерційні угоди та платити видавцям новин за їхній контент — як і в новаторському законі, що ухвалили в Австралії в 2021 році.

Google стверджує, що закон Канади ширший за закони, чинні в Австралії та Європі, — він встановлює ціну на посилання на новини, які відображаються в результатах пошуку, і може застосовуватися до ЗМІ, які не публікують новин. Гігант пошукових систем запропонував переглянути законопроєкт, щоб основою для оплати було відображення контенту новин, а не посилань, і вказати, що право на винагороду мають тільки компанії, що виробляють новини та дотримуються журналістських стандартів.

Представник Google заявив у четвер, що законопроєкт залишається «непрацездатним» і компанія прагне термінових консультацій з урядом.