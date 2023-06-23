У Раді ініціюють перевірку всіх військкоматів після розслідування журналістів про багатство керівника одеського ТЦК

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів) після скандалу з начальником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим.

Він зазначив, що готує звернення до правоохоронних органів та бере під особистий контроль розслідування.

«Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо військкомів усіх областей», — зазначив він.

У чому скандал

Видання «Українська правда» у своєму розслідуванні під назвою «Батальйон Іспанія» розповіло про те, як живе начальник Одеського обласного територіального центру комплектації (ТЦК) Євген Борисов, поки в Україні триває повномасштабна війна.

Чоловік з Одеси під виглядом гуманітарної допомоги привіз собі з іншої країни автомобіль преміумкласу. Також у нього є вілла на іспанському узбережжі в Марбельї, яка записана на матір.

Загалом родині військкома належать три авто загальною вартістю $500 тисяч, а загальна вартість його майна — €4,5 млн.

Нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.