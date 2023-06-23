Генштаб: Кількість боєзіткнень за добу вимірюється десятками, а втрати війська росії — сотнями окупантів

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Getty Images / «Бабель»

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень між українськими й російськими військами.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно наступали на Синьківку. На Лиманському — в напрямку Білогорівки Луганської області. На Авдіївському — в районах Сєверного та Авдіївки. Так само без успіху окупанти проводили наступальні дії в напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області.

Авіація України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога та чотири — по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли звʼязку росіян.

Загалом за добу росія втратила 680 окупантів, чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ