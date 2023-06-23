TikTok почав продажі через застосунок. Компанія хоче кинути виклик гігантам Amazon і Shein

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Застосунок TikTok тестує новий торговий розділ Trendy Beat, де пропонуються товари, що з’являлися в популярних відео, як-от інструменти для видалення вушної сірки.

Про це пише TechCrunch.

Нову функцію зараз тестують у Великій Британії, а в США TikTok подав заявку на реєстрацію торгової марки Trendy Beat, у якій назвали одяг та аксесуари, що будуть продаватися в розділі.

План материнської компанії TikTok ByteDance полягає в тому, щоб розпочати продаж власних продуктів у застосунку. Компанія використовує інформацію з TikTok про товари, які набувають популярності в застосунку, що потім дозволяє ByteDance придбати або виготовити ці товари.

Завдяки новій функції TikTok намагається кинути виклик таким компаніям роздрібної торгівлі, як Amazon і Shein. Це також показує, що TikTok відходить від поточної стратегії електронної комерції, зосередженої на TikTok Shop.