Бійці ЗСУ розповідають, як планували наступати з боку Херсону. Провідні світові медіа про війну 22 червня

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«Бабель»

Призначити власного спеціального представника з урегулювання російсько-української війни закликає уряд США експосол країни в росії Майкл Макфол. У колонці для The Washington Post він запевняє, що, окрім допомоги зброєю, Україні потрібна дипломатична допомога ― і поки що Китай зі своїм представником Лі Хуеєм, який просуває примарний «мирний план», опинився попереду. Американський спецпредставник має спілкуватись не лише з українською стороною чи представниками окупантів ― актуальні також переговори з країнами, які вагаються чи мляво підтримують росію, не усвідомлюючи повністю її мотивів. Наприклад, з Індією, країнами Південної Америки чи Африки. В Україні важливість переконання політиків цих країн розуміють, свідчення цьому ― раптові переговори Володимира Зеленського з представниками Саудівської Аравії й переговори з президентом Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у Японії. США мають допомогти Києву в цьому.

Також США мають призначити окрему людину, відповідальну за відновлення України. Вона могла б зосередитись на справі конфіскації заморожених російських активів, зокрема резервів російського Центробанку, і передання їх Україні.

Крім того, стверджує Макфол, США варто призначити посла, який опікувався б росіянами, що залишили країну. Логіка тут така: що більше російських чоловіків залишають країну, то менше в путіна потенційних військових. А російські опозиціонери ― найкращий інструмент впливу на тих росіян, які залишаються в країні. Тому треба турбуватись про те, щоб їм відкривали робочі візи в країнах перебування, щоб вони отримували підтримку для своїх медійних проєктів, спрямованих на російську аудиторію, запевняє експосол.

Третім кроком, який посилить дипломатичну складову цієї війни, буде призначення впливової та професійної людини на посаду куратора санкцій проти росії. Він має працювати не лише над новими пакетами санкцій, а й над тим, щоб ці санкції продовжували діяти й після закінчення війни ― доки росія як мінімум не зобовʼяжеться виплачувати репарації. Це складна й політизована робота, тож краще не віддавати її існуючим американським відомствам, а заснувати нове, переконаний Макфол. Виконавши всі ці заходи, США допоможуть Україні прийти до стійкого миру й полегшити повоєнне відновлення, завершує експосол.

Бійці ЗСУ з Херсонщини розповіли NPR про те, як вони планували використати підтоплені зараз острови на Дніпрі в контрнаступі на окупованій частині області. Вони запевняють, що для створення плацдарму на лівому березі було практично все готове. Росіяни розуміли, що програють на цій ділянці, пише видання. Це видно з того, що перш ніж підірвати дамбу, вони вивозили з прибережних районів своїх чиновників та наполегливо змушували місцевих брати російські паспорти. Паводок залив позиції українців ― хоча росіяни постраждали ще більше. Військові згадують, що коли евакуювалися з Олешків чи довколишніх островів, то повз них пливли трупи окупантів, а ті, хто залишився живим, намагалися врятуватися, залізши на дерева. Як мінімум одного з таких ЗСУ взяли в полон.

Співрозмовники NPR серед військових переконані, що тимчасове затоплення дельти Дніпра не вплине на успішність контрнаступу. Однак їх непокоять довгострокові наслідки теракту росіян, адже багато хто з військових ― родом звідси.

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