Дослідження: предки кенгуру не вміли стрибати

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James Wainscoat / Unsplash

Зоологи виявили, що деякі вимерлі кенгуру не могли стрибати. Вони пересувалися іншими способами.

Про це пише Science Alert.

Дослідники з Великої Британії і Швеції проаналізували скамʼянілості вимерлих тварин, щоб зʼясувати, як макроподоїди (кенгуру, валлабі та їхні родичі) рухалися протягом останніх 25 мільйонів років.

Аналіз кісток показав, що стрибки з високою швидкістю та інтенсивністю, типові для сучасних великих кенгуру, ймовірно, були рідкістю або й відсутні у багатьох видів, зокрема, у їхніх прямих предків.

Предки сучасних кенгуру, які жили 25–50 мільйонів років тому, були невеликими і могли повзати і рухатися рачки. Приблизно 10 мільйонів років тому, в умовах дедалі посушливішого клімату й відкритого середовища існування зʼявилися кенгуру, які втратили ці навички.