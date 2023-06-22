Зеленський заявив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні

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Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю BBC заявив, що вибори в Україні пройдуть після перемоги у війні з росією. До завершення воєнного стану вони неможливі за законодавством.

«Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть [вибори]. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни», — відповів Зеленський на запитання журналіста про те, чи відбудуться наступного року вибори президента.

В Україні законом визначено, що вибори мають проходити в мирний час.