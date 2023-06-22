Марк Цукерберг та Ілон Маск домовилися битися у клітці в Лас-Вегасі

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CNN

Американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні у Лас-Вегасі.

Про це пише The Verge.

Нещодавно Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцезнаходження».

«Історія говорить сама за себе», — сказала речниця Meta Іска Саріч журналістам, які прагнули дізнатись, чи це не жарт.

Після публікації Цукерберга Маск відповів двома словами: «Октагон Вегас». Потім він написав у Twitter: «У мене є чудовий прийом, який я називаю «Морж», де я просто лежу на супернику і нічого не роблю».

The Verge зазначає, що 51-річний Маск має перевагу над Цукербергом з точки зору фізичних розмірів. Також він розповідав, що брав участь у «справжніх запеклих вуличних бійках», коли жив у Південній Африці. Водночас, 39-річний Марк Цукерберг займається змішаними бойовими мистецтвами і вже вигравав турніри з джиу-джитсу.