На Прикарпатті місцева влада заперечила інформацію про відмову госпіталізовувати чоловіків без дозволу ТЦК

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Reuters / «Бабель»

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин заперечив інформацію про заборону госпіталізувати чоловіків без погодження з ТЦК. На Раді оборони області розглядали таке питання, але його не ухвалили, повідомляє «Галка.Інфо».

За два дні до цього голова Коломийської РВА Любомир Глушков повідомив, що Рада оборони області ухвалила рішення, за яким чоловікам віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть планових госпіталізацій без дозволу військкоматів.

Після цього Ільчишин роз’яснив, що заборони на планові госпіталізації для чоловіків немає.

«По-перше, на Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте Рада оборони не ухвалювала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя — забороняти чи ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає», — пояснив він.

За його словами, є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали повістки, мають рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в медзаклади зі старими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.

«Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоров’я не ухвалював такого рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб ухвалити рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде ухвалене, то доведемо до відома громадськості», — зазначив в. о. керівника департаменту охорони здоровʼя ОВА Володимир Дзьомбак.