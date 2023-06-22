Кількість жертв від вибуху в київській багатоповерхівці зросла

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У Дніпровському районі столиці вночі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу. Наразі відомо, що кількість жертв зросла до трьох — з-під завалів дістали тіло жінки.

Про це пише КМДА.

Пораненими вважаються п’ятеро людей. Врятувати вдалося 20 мешканців будинку.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що для постраждалих людей уже визначили місця тимчасового проживання. Це стосується жителів 6, 7 та 8-го поверхів. На цих поверхах через вибух зруйновано пʼять квартир.

Одна з головних версій, чому стався вибух у будинку, — це витік газу. Точні причини ще встановлюють.