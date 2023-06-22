Фонд Притули оголосив «мегазбір» на 101,6 млн гривень протягом тижня. Що хочуть купити
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Фонд Сергія Притули запустив великий збір «Дістанемо ворога всюди», мета якого закупити 7 безпілотників EOS C VTOL (на це потрібно 45 млн грн), тисячу FPV-дронів із ретрансляторами та наземними станціями керування (потрібно 25 млн грн), 30 вантажівок IVECO (24 млн грн) та 20 човнів (7,6 млн грн).
Для цього необхідно зібрати за тиждень 101,6 млн гривень. Збір триватиме з 22 по 29 червня.
Як долучитися до збору?
ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Перекази по Україні:
- БО «Благодійний фонд Сергія Притули»
- ЄДРПОУ 43720363
- Призначення платежу: «Безповоротна благодійна допомога»
- UA123052990000026004046716119
SWIFT перекази з-за кордону:
SWIFT in US dollars (USD)
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- Serhiy Prytula Charitable Foundation
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SWIFT in euros (EUR)
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