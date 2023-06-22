Фонд Притули оголосив «мегазбір» на 101,6 млн гривень протягом тижня. Що хочуть купити

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Фонд Сергія Притули запустив великий збір «Дістанемо ворога всюди», мета якого закупити 7 безпілотників EOS C VTOL (на це потрібно 45 млн грн), тисячу FPV-дронів із ретрансляторами та наземними станціями керування (потрібно 25 млн грн), 30 вантажівок IVECO (24 млн грн) та 20 човнів (7,6 млн грн).

Для цього необхідно зібрати за тиждень 101,6 млн гривень. Збір триватиме з 22 по 29 червня.

Як долучитися до збору?

ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Перекази по Україні:

БО «Благодійний фонд Сергія Притули»

ЄДРПОУ 43720363

Призначення платежу: «Безповоротна благодійна допомога»

UA123052990000026004046716119

SWIFT перекази з-за кордону:

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BENEFICIARY

Serhiy Prytula Charitable Foundation

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