Цифровий детокс. У Фінляндії просять туристів вимкнути телефони під час відвідування безлюдного острова

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A. ULYANOV

Туристична служба Улко-Тамміо, одного з островів у Національному парку Східної Фінської затоки, прагне зробити цю безлюдну територію «островом без телефонів» і просить туристів відпочити від своїх гаджетів під час мандрівки туди.

Про це пише Bloomberg.

Фіни хочуть, аби туристи могли насолодитися красою острова повною мірою, не відволікаючись на соціальні мережі. Якщо буде потреба закарбувати свої моменти там, то можна скористатися фотоапаратом.

На острові Улко-Тамміо є багато скелястих схилів, арктичних птахів, оглядова вежа, дика природа, печери та інше.