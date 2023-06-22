Міненергетики: У 2024 році російський транзит газу через Україну може зупинитися

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До кінця 2024 року росія може перекрити одну з останніх артерій, якими російський газ надходить до Європи. Саме тоді закінчиться термін дії контракту України з «Газпромом» на постачання газу.

Про це в інтервʼю газеті Financial Times заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Шанси на те, що Київ і Москва погодяться на продовження пʼятирічного транзитного контракту, вперше підписаного у 2019 році, невеликі, хоча на маршрут через Україну припадає маже 5% усього імпорту газу до Європи», — пише газета.

На питання, чи готова Україна переглянути угоду з Москвою після торішнього вторгнення, Галущенко сказав FT: «Я справді не можу уявити, як це може бути на двосторонній основі», додавши, що Україна готується до скорочення постачання.

Колишній керівник компанії «Оператор ГТС» Сергій Макогон повідомив, що зараз через Україну транзитом з росії до Європи щодня йде 35—37 млн кубометрів, це близько 13 млрд щороку. Актуальний транзитний контракт закінчується в грудні 2024 року.

Основними отримувачами цього газу за довгостроковими контрактами є Італія, Австрія та Словаччина.

«Це вже не дуже значні обсяги, а крім того, Австрія готується до того, що транзит газу через Україну повністю припиниться в кінці 2024 року. Італія планує відмовитися від російського газу вже через рік. Словаччина активно працює над альтернативними поставками газу. Новий інтерконектор з Польщею та нові контракти дозволять країні прожити наступну зиму і без російського газу», — зазначив Макогон.

За його словами, варто очікувати, що транзит газу буде припинений після 2024 року або навіть і раніше через введення Європою санкцій на російський газ.

«Технічно ГТС ще в 2019 — 2022 роках була підготовлена для роботи в реверсному режимі, але потрібно вже зараз думати про збалансування фінансового стану Оператора ГТС через те, що зараз 70 — 80% доходу компанія отримує від транзиту», — сказав він.

Це має стати основним завданням для нового керівництва ОГТСУ та нової Наглядової Ради.